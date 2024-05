Siu, all'anagrafe Soukaina El Basri: chi è l'influencer di Biella

Sul suo profilo Facebook "Siu sublime beauty", l'influencer si presenta così: "Dopo anni come influencer nel mondo del beauty e collaborazioni con aziende rinomate, ho deciso di aiutare le mie follower. Svelando i segreti per essere belle e in forma anche con la vita frenetica di una giovane donna lavoratrice o mamma". Mentre nell'ultimo post su Facebook della donna, risalente al settembre 2022, come didascalia a corredo di una sua foto, si legge: "Chi sa vedere le cose belle è perché ha la bellezza dentro di sé".

Nel 2022, Siu abbandona Facebook per dedicarsi principalmente alle piattaforme TikTok e Instagram, dove riscuote molto successo. Tra le stories che pubblica, Siu racconta anche la sua vita quotidiana di mamma di due figlie di 6 e 5 anni. "Essere mamma è il privilegio più grande che mi è stato donato", scrive l'influencer come didascalia a uno scatto che ritrae una delle sue bimbe. "Forza. Coraggio. Determinazione", è invece quanto scriveva Siu lo scorso 19 febbraio, in uno degli ultimi post su Instagram prima di isolarsi dai social e dai familiari. Il marito, arrestato per tentato omicidio, si chiama Jonathan Maldonato e lavora per un'azienda di caffè. Sui social è conosciuto con il nome di Jonny Jonathan.

Il rapporto con il marito Secondo le prime testimonianze da qualche tempo Siu e il marito vivevano un periodo conflittuale. Le amiche lo descrivono come un uomo "molto geloso e possessivo". Nel marzo 2023, Siu va dai carabinieri per denunciare il marito per maltrattamenti, da allora l'attività di Siu sui social si fa sempre più rara. Il 6 maggio, Maldonato condivide su Facebook un pensiero per il compleanno della moglie: "Buon compleanno vita mia. Ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni".

Prima dell'arresto, il marito si è difeso: "Siu è caduta in casa e ha battuto contro uno spigolo", ma la versione, incompatibile con la ferita, non ha convinto gli inquirenti che l’hanno fermato.