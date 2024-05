La scarcerazione del marito - Il giudice non ha convalidato l'arresto di Jonhatan Maldonato, il 37enne fermato con l'accusa di tentato omicidio della moglie. L'indagato continua a sostenere la tesi che la donna si sarebbe inferta una ferita da sola e avrebbe chiesto di raccontare la versione di un incidente domestico. Il giudice ha quindi disposto per Maldonato l'obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla donna. Maldonato in un primo momento aveva prima parlato di un incidente domestico (come confermato dalla moglie Siu all'arrivo in ospedale a Biella prima di perdere conoscenza), poi ha sostenuto la tesi del tentato suicidio della donna parlando di una situazione di depressione della compagna. "Aveva paura di essere ricoverata in psichiatria", ha detto. Ma la versione non ha mai convinto gli inquirenti che hanno sostenuto la tesi del tentato omicidio.