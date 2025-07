Ancora un'auto contromano in autostrada: schianto frontale sulla Torino-Bardonecchia

Ancora un drammatico episodio di guida contromano sulle autostrade italiane. Nel pomeriggio del 31 luglio, lungo la A32 Torino-Bardonecchia, un'auto ha imboccato la carreggiata in direzione sbagliata finendo per scontrarsi frontalmente con un'altra vettura. Il bilancio è pesante: una donna è morta, tre persone sono rimaste ferite e il traffico è andato in tilt per ore. Il caso si aggiunge alla strage avvenuta appena quattro giorni prima sulla Torino-Milano. Le autorità indagano per chiarire l'esatta dinamica e verificare eventuali criticità nella segnaletica o nei controlli.