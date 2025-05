Pordenone, 84enne guida contromano in autostrada per 17 chilometri

Un 84enne ha guidato la sua auto per ben 17 chilometri in contromano lungo l'autostrada A28, nel tratto tra Portogruaro (Venezia) e Cimpello (Pordenone). È successo nella notte, intorno alle 3, quando la strada era praticamente deserta. Un fattore che, fortunatamente, ha scongiurato un incidente. Dopo la segnalazione di un camionista e della centrale operativa autostradale, è intervenuta una pattuglia della polizia del distaccamento di Spilimbergo, che è riuscita a intercettare l'anziano e a farlo fermare in sicurezza.