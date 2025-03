Mestre, scappati al posto di blocco e speronati dall’auto dei vigili: "Azione legittima" per la Corte di Cassazione

Nel caso veneziano, riporta il Corriere del Veneto, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito un principio che potrebbe avere una ricaduta anche sull’altra vicenda: "Ove il conducente di un veicolo non ottemperi all’ordine di arresto intimato dagli agenti, tentando di sottrarsi mediante fuga all’identificazione e tenendo una condotta di guida idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumità – scrive la Corte in un’ordinanza della settimana scorsa – legittimamente e doverosamente gli agenti possono porsi all’inseguimento, nonché adottare ogni più utile azione in grado di arrestarne la fuga". Compreso, appunto, uno speronamento volontario, "purché l’azione sia proporzionale rispetto allo stesso pericolo che si intende evitare".