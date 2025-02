Caso Ramy, processo immediato per l'amico alla guida dello scooter

Processo con rito immediato per Fares Bouzidi, il 22enne tunisino accusato di resistenza a pubblico ufficiale e che era alla guida dello scooter che nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2024 si è schiantato a Milano al termine di un inseguimento con i carabinieri. Nell'incidente è morto Ramy Elgaml, 19 anni, che era in sella al motorino guidato dall'amico. Fares Bouzidi sarà processato solo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non sono invece ancora chiuse le indagini per l'accusa di omicidio stradale. L'udienza è stata fissata per il 18 aprile.