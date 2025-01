Morte Ramy, il supertestimone: "Se quel video fosse uscito sarebbe stato diverso, la moto ha preso un colpo"

Di quel filmato è rimasto solo un frame. Secondo i periti, il filmato iniza alle 04:03:22, in quello stesso orario lo scooter sul quale viaggiava Ramy Elgaml con l'amico Fares Bouzidi che era alla guida del mezzo imbocca la via contromano seguito dalla gazzella dei carabinieri. Lo smartphone al momento dello schianto stava ancora registrando e riprende la scena per altri 50 secondi fino alle 04:04:31. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza Omar, l'uomo che ha girato il video, è posizionato tra due pali per poi spostarsi. Secondo l'avvocato penalista Veronica Fumagalli, intervistata dal programma di Rete 4, l'accertamento della cancellazione del video non aggrava la posizione dei carabinieri indagati per depistaggio: "Il depistaggio c'è solo se la cancellazione è stata voluta per depistare le indagini. Se io ho visto quel video e l'ho fatto per sviare le indagini allora l'ho fatto per quel motivo, ma se quel contenuto non l'ho visto posso averlo fatto per mille ragioni diverse. Per esempio, tutelare la dignità della vittima stessa evitando ce il video diventasse virale".