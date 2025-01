Caso Ramy, parla la fidanzata: "Chi ha sbagliato pagherà. Se non qui, dopo la morte"

Riguardo a tutta la vicenda che ha coinvolto Ramy, Nada spiega: "Io penso tante cose su questo fatto, ma non le dico. Non ho le competenze per poter giudicare la situazione e l'unica cosa che chiedo è il rispetto per Ramy: era lì in mezzo e non ha fatto niente". E precisa: "Anche per Fares, sinceramente perché noi non andiamo in tv a dire che il carabiniere ha sbagliato. Non ci permettiamo di dire queste cose perché c'è un processo in corso, quindi non abbiamo il diritto di dire queste cose. Però, se noi non parliamo male dei carabinieri, perché dovete parlare male di Fares? Non è giusto. Chi ha sbagliato pagherà e se non pagheranno qui, lo faranno dopo la morte perché Dio esiste e Dio è grande". "Da quando se n'è andato via Ramy, Corvetto è grigia. La gente non esce più, non si può parlare di Ramy che la gente comincia a piangere. Nel quartiere si sente proprio la sua mancanza, devono capire anche il nostro dolore e devono capire che comunque era un ragazzo che aveva una famiglia e un fratello", conclude Nada.