Caso Ramy, i genitori: "Basta violenza in suo nome, non gli sarebbe piaciuto"

La conduttrice Bianca Berlinguer mostra le immagini delle proteste e degli scontri in onore di Ramy che si sono verificati negli scorsi giorni. I genitori del ragazzo scomparso, ospiti del programma di Rete 4, condannano apertamente la violenza di quelle clip. "Non vogliamo questa cosa. Adesso basta, aspettiamo la giustizia per Ramy. Per favore, non fate più violenze e manifestazioni", chiede apertamente il padre. E prosegue: "Io non voglio questo, rispetto la legge italiana. State tranquilli, a Ramy non sarebbe piaciuta questa cosa e non l'avrebbe voluta".