"Scudo penale" per le forze dell'ordine, il governo lavora a una norma ad hoc

La norma incontra invece il favore della Lega per la quale "tutto quello che è a tutela delle forze dell'ordine merita appoggio e ha, ovviamente, la nostra approvazione", come spiega il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Le sue parole arrivano proprio a margine della presentazione della pdl per un patrocinio gratuito per le vittime del lavoro e per i componenti delle forze dell'ordine indagati per atti compiuti in servizio. La proposta di scudo penale, spiega, "non va in contraddizione con quanto stiamo chiedendo oggi noi".