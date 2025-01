Rimini, carabiniere indagato per aver sparato a un accoltellatore: "Non poteva fare altro"

Tra i più critici verso l’indagine ci sono gli abitanti del paese, testimoni dell’aggressione. "L’uomo gli si scagliava contro con il coltello in mano, e lui ha reagito sparando. Non poteva fare altro", spiega all'inviata di "Dritto e Rovescio" un residente di mezza età. "Personalmente, lo ringrazio per il suo coraggio", aggiunge una delle vittime del 23enne, che ha temuto per la propria vita. "Se non fosse intervenuto, sicuramente altre persone sarebbero state coinvolte in questa tragedia"