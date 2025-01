Minaccia di uccidersi in metropolitana a Milano: 14enne salvata dai carabinieri

Una 14enne è stata salvata dai carabinieri a Milano dopo aver chiamato il 112 minacciando di uccidersi in metropolitana. La ragazzina ha telefonato la mattina del 7 gennaio dalla stazione di Garibaldi: il carabiniere della centrale operativa, dopo aver inviato due pattuglie sul posto, è riuscito a tenerla al telefono per 8 minuti. Quindi, quando i due equipaggi del Nucleo Radiomobile di Milano sono arrivati, hanno rintracciato la 14enne, che era ancora al telefono sulla banchina della metropolitana in direzione Abbiategrasso. Avvicinata e rassicurata dai carabinieri, la 14enne è stata riportata alla calma, soccorsa e riaffidata alla famiglia.