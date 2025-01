Morte Ramy, i pm: "Non ci sarebbero violazioni nelle modalità dell'inseguimento"

Non ci sarebbe stata alcuna violazione di regole, protocolli o norme penali nelle modalità dell'inseguimento di Ramy Elgaml da parte dei carabinieri. Sono queste le valutazioni della Procura di Milano in merito al caso del 19enne morto il 24 novembre mentre fuggiva in scooter dai militari per otto chilometri. Intanto si continua a indagare sulle fasi finali della tragedia, cioè sull'omicidio stradale, contestato al carabiniere che guidava l'ultima auto inseguitrice e al 22enne Fares Bouzidi, amico di Ramy e a bordo del motorino. Si procede anche sul presunto depistaggio e favoreggiamento per il quale sono indagati altri due militari.