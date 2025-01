Morte Ramy, in un video i soccorsi ai due ragazzi da una bodycam di un carabiniere

"Probabilmente noi dovremmo fare un ragionamento, mettere al primo posto il fatto che non ci si sia fermati all'alt: se noi lanciamo il messaggio che fermarsi all'alt per sottoporsi a un controllo delle forze dell'ordine è il primo fattore che può evitare che poi ci si trovi in una condizione di pericolo per se stesso e anche per gli operatori" ha detto il ministro Piantedosi intervenendo in trasmissione, aggiungendo che "potrei citare un'ampia casistica in cui i primi a trovarsi in condizioni di pericolo sono proprio gli operatori delle forze di polizia che talvolta incorrono in incidenti proprio per avere l'obbligo di inseguire le persone che si sottraggono all'ordine di fermarsi, e che in quel momento non sono conosciute alle forze dell'ordine, quindi potrebbero essere persone in qualche modo sospette di fare qualsiasi cosa".