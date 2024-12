Morte Ramy, a Milano carabinieri indagati per falso e depistaggio

L'inchiesta vuole accertare se sia stata falsificata la relazione del verbale d'arresto. La Procura, infatti, è ormai convinta che ci sarebbe stato un impatto, verosimilmente accidentale nell'ultima fase dell'inseguimento tra via Ripamonti e via Quaranta, tra l'auto dei carabinieri e lo scooter, da cui è stato sbalzato via Ramy, morto per le lesioni interne riportate. Sono stati trovati anche segni di vernice della moto sulla macchina.