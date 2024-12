Morte Ramy, la fidanzata a "Dritto e Rovescio": "Il coltello lo aveva per difendersi"

Sul motivo per cui Ramy avesse con sé un coltello, la ragazza spiega: "Per difendersi. Un paio d'annetti fa si era preso con dei ragazzi che lo stavano disturbando e uno aveva tirato fuori un coltellino e lo aveva ferito alla schiena. Da lì a lui era venuta la paranoia; ti devi difendere. Quando ha preso lo spray per sé stesso, l'ha preso anche per sua madre e per me. Milano è come una giungla, non sai cosa ti aspetta, devi sopravvivere, o vivi tu o vivo io. È così purtroppo. Il coltello ce l'ho anche io, sono una ragazza, peso 20 kg, sono piccola, come mi difendo? Ho anche paura ad usarlo, ho paura di fare male a un’altra persona, ma è così che si vive qua, sono i quartieri di Milano".