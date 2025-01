Chiavari (Genova), 87enne va contromano per superare la coda e provoca un incidente: multa e ritiro della patente

Secondo quanto ricostruito sul rettilineo della stazione l'anziano ha fatto un sorpasso azzardato per superare i veicoli che lo precedevano, imboccando a velocità sostenuta e per diverse centinaia di metri la carreggiata opposta, nonostante la striscia continua, gli attraversamenti pedonali e le intersezioni. L'uomo ha concluso poi la sua corsa danneggiando alcune auto e ferendo un automobilista, portato all'ospedale di Lavagna. Gli agenti lo hanno sanzionato per le numerose infrazioni e gli hanno ritirato la patente.