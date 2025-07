Strage sulla A4, l'82enne in auto contromano non dormiva da due giorni

Egidio Ceriani, l'anziano di Magenta che domenica 27 luglio, ha provocato una strage sulla A4, percorrendola contromano per alcuni chilometri, pare non dormisse da due giorni. La cognata, riporta il Corriere della Sera, ha raccontato che l'82enne, cui era stata da poco rinnovata la patente, non riusciva a dormire la notte e che prendeva dei sonniferi. Non si sa perché abbia preso l'auto e si sia diretto in autostrada.