Strage sull'A4 per l'anziano contromano, Silvia si risveglia dal coma: "Ricordo tutto"

Silvia Moramarco, 37 anni, è l'unica sopravvissuta della tragedia avvenuta il 27 luglio sull'autostrada A4 Torino‑Milano, in direzione Novara Est–Marcallo Mesero. La donna, residente a Trento, è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano. Dopo giorni in coma farmacologico, si è risvegliata e ha cominciato a parlare. Ha dichiarato di ricordare tutto dello schianto che ha ucciso suo marito Valerio e due amici, noti artigiani che collaboravano con la Mattel per delle Barbie in edizione speciale. I familiari di Silvia hanno riferito che la donna ha iniziato a collaborare con i medici, rispondendo a semplici domande. La sua memoria dell'impatto è precisa, lucida. Resta sotto osservazione per fratture multiple al torace e agli arti.