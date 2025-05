Tre donne e una bimba contromano sull'A2: i carabinieri evitano lo schianto

Uno dei due carabinieri è sceso per fermare il traffico in arrivo, mentre il collega ha aiutato la conducente, visibilmente in stato di confusione, a effettuare una manovra di inversione e a mettere il mezzo in sicurezza. Poco dopo è arrivata anche una pattuglia della polizia stradale, che ha gestito la viabilità e avviato i controlli previsti. Per la donna alla guida è scattato il ritiro immediato della patente. Nessun ferito, ma solo tanta paura.