Cinque idee benessere per settembre

STRATEGIE DI BELLEZZA – L'autunno è il momento giusto per pensare alla tua chioma: via a doppie punte e capelli sfibrati. Regalati un nuovo look con un taglio capace di osare e segui un ciclo di integratori al miglio per avere capelli più forti e lucidi. Le tinture madri, quali carciofo e bardana, aiutano la depurazione del corpo eliminando le tossine. Grazie alle terme e uno scrub fai da te a base di olio naturale e sale fino potrai attuare una pulizia profonda alla pelle evitando le macchie di quando l'abbronzatura svanisce. Quando le temperature fluttuano passando dal caldo al freddo all'improvviso è possibile avvertire più fame: per combatterla usa la griffonia, che insieme alla rodiola ha effetti sul fisico, oltre a favorire il tono dell'umore.



PENSA A TE – Per qualcuno potrebbe essere il fatto di iniziare a cucinare o nutrirsi in modo più adeguato, per altri la capacità di fermarsi, iniziare la dieta tanto rimandata, imparare a nuotare o iscriversi a un corso: quante volte è proprio uno spazio per noi stessi ciò che manca nella quotidianità? Teniamo fede agli impegni presi nei confronti delle persone attorno a noi, ma finiamo per rimandare sempre quelli con noi stessi. Adesso basta, è ora di prendere in mano l'organizzazione della tua giornata e trovare il tempo da dedicare a ciò di cui hai bisogno.



LASCIATI ALLE SPALLE... – Gli eventi dolorosi accadono nella vita di ogni persona. Spesso la sofferenza, quando vissuta con consapevolezza, può aiutare a prendere contatto con le proprie emozioni accettando il divenire mutevole dell'esistenza con più serenità. Sensi di colpa, rabbia inespressa, frustrazione uccidono lentamente con una dose di veleno quotidiano. Tu conosci la tua vita: urla la tua rabbia, poi lasciala andare. Continuare a portare il carico delle emozioni negative non fa che peggiorare la situazione. Scrivi su un foglio tutto ciò che desideri lasciarti alle spalle, poi brucialo: un piccolo rito purificatore capace di alleggerire la mente e predisporre a un nuovo atteggiamento con cui affrontare il presente.



DORMI – Uno dei maggiori benefici delle vacanze è la possibilità di... dormire! Il sonno costituisce una cura per l'organismo semplice e di vitale importanza. Dormendo si rivitalizza l'epidermide e vengono attivati i processi di rigenerazione cellulare; si ritrova concentrazione, serenità mentale e chiarezza, ecco perché è così importante concedersi notti di pace e comfort. Non è solo questione di sonno, ma di riposo: usa le ore serali per leggere, rilassarti, prendere la vita con più calma.



BASTA RIMANDARE – Qualsiasi cosa tu stia meditando di realizzare, fallo adesso. Di frequente accade che si finisca per rimandare proprio ciò che attira il nostro entusiasmo, quello che stimola la curiosità e che tuttavia finiamo per accantonare aspettando il momento giusto. Non pensi sia un incredibile spreco di energia? Cambiare lavoro, iniziare una dieta, finire l'università può essere difficile, è vero. Ci vuole determinazione, passione e un grande sforzo di volontà, ma ricorda che dare una svolta alla tua vita è la cosa migliore che puoi fare. Tuffati, riemergerai.