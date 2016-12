Essere curiosi combatte l'invecchiamento

REGOLE DI VITA - Un'alimentazione equilibrata e corretta non è l'unica variante in grado di influire su una vecchiaia felice. Prodotti di qualità, in prevalenza vegetali, e cotture semplici certamente costituiscono una ricetta benessere in grado di apportare numerosi benefici al cervello, così come fare sport e condurre una vita attiva. Tuttavia restare giovani a livello mentale possiede una connotazione ulteriore perché coinvolge l'attitudine che abbiamo nei confronti dell'esistenza.



OGNI GIORNO STUDENTI - Il bambino apprende in ogni istante della giornata, anche agli adulti accade la stessa cosa solo che generalmente non gli dà la giusta importanza. Adotta un'ispirazione dell'infanzia preziosa anche per chi ha qualche anno in più sulle spalle: fai domande. Fare domande significa non accontentarsi, cercare qualcosa oltre l'ovvio, espandere i propri orizzonti. Non smettere mai di chiedere, a te stesso e a chi ti circonda, e cerca sempre il senso del mondo.



BUTTATI - Secondo diversi studi imparare una lingua straniera fa bene al cervello, può aiutare a prevenire le malattie degenerative e migliora la memoria, oltre a possedere un influsso positivo sull'elasticità mentale. L'ostacolo maggiore? Le resistenze interne insieme al senso di perfezionismo e l'ansia da prestazione. Evita di entrare nella spirale negativa dell'aspettativa e goditi il momento dell'apprendimento con la gioia e il piacere per una nuova fase di scoperta.



L'IMPORTANZA DEL DUBBIO - Non ti lasciare scoraggiare dai dubbi. Mettere alla prova le proprie convinzioni è la chiave per avere il coraggio di aprire i propri orizzonti mentali. Non è, infatti, quello di cui siamo sicuri ciò che fa la differenza, ma la capacità di non fermarsi alle certezze che abbiamo costruito negli anni. Durante l'adolescenza siamo più inclini a cambiare idea, anche in virtù del fatto che dobbiamo ancora formulare idee definitive. Evita di trincerarti nelle certezze: ricorda che fino all'ultimo giorno siamo studenti nel campo della vita.



UNA COSA NUOVA - Albert Einstein ha detto: 'Io so con assoluta certezza di non possedere un talento speciale; la curiosità, l'ossessione e l'ostinata resistenza, unita all'autocritica, mi hanno portato alle mie idee'. Sono moltissimi i casi che nella storia testimoniano una stretta connessione fra genio e passione spasmodica per l'apprendimento. La tenacia, insieme alla curiosità e l'esercizio del pensiero critico sono cibo per la mente. Osa un nuovo corso, imparare una lingua straniera, sperimentare una disciplina sportiva. Fare qualcosa che non hai mai fatto ti darà energia. Quando ci mettiamo alla prova in un campo nuovo la paura e il timore di non farcela lasciano posto all'emozione e al senso di scoperta. Abbandonati alla curiosità con passione e scopri il gusto di darti nuove ispirazioni.