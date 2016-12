Capelli: anche in autunno tagli corti, ma chic

07:00 - Pixie cut, bob o caschetti. I capelli dell’autunno-inverno 2014 devono essere rigorosamente corti. Lo dice il trend, li portano le star sui red carpet. E se è vero che i tagli medi-lunghi resteranno comunque in voga, ma senza estremismi e soprattutto senza shatush (peccato, risolvevano il problema innato delle ricrescite!), il corto continua a piacere e a farsi ammirare in tutte le sue diverse forme e tonalità.



Il pixie cut, la cui promotrice fu dapprima Miley Cyrus, si arricchisce di ciuffi asimmetrici e frange importanti e varianti mosse. Non ci saranno tagli cortissimi, ma hair style che diano l’idea del bon ton. Le rasature si faranno più morbide a differenza dei tagli più rock. Che comunque saranno protagonisti. Lo si è visto nelle sfilate newyorchesi, ma anche a quelle milanesi. D’effetto quelli di Emporio Armani e Moschino in cui il taglio incornicia il volto per un aspetto sbarazzino, ma di carattere. Tornano i caschetti.



Sì, proprio quelli alla paggetto: fino all’orecchio mossi o con i boccoli. Sempre per riportare alle atmosfere anni ’60, che sia poi adornato da riga centrale (proposto da Irfe) o di lato per risaltare la femminilità. Il caschetto semplice è ciò che predilige e propone Brandon Sun, la frangia però è lunga e appena sfilata. Ma passiamo al bob, vero must dell’autunno-inverno. Lunghezze varie addirittura fino alle spalle. Con frangia sfilata (così per Simonetta Ravizza) o con frangia centrale e più morbida come per Massimo Rebecchi. I colori di capelli per i tagli corti dovranno avere sfumature intense e calde, purché si giochi con le frange laterali o ciuffi. Dunque, capelli né troppo lunghi né troppo corti, a cavalcare la moda saranno le onde dei tagli medi, con cui si potrà giocare con tagli scalati, lisci, boccolosi o perché no, anche ricci.