I must have per una gita fuori porta

Con la scusa delle festività che caratterizzano questo periodo, le occasioni per una gita fuori porta, che sia al mare o in montagna, sembrano moltiplicarsi. Ma come ci si veste per un giorno lontano dalla città?

Sulle passerelle di Carven, a Parigi, hanno sfilato modelle in deliziosi abiti plissé decorati da motivo vichy check, per le mani un fagottino da pic nic, mentre da Barbara Bui un total look denim customizzato composto da giacca in jeans e shorts. Più bon ton la scelta di Iceberg che si compone da maglia a girocollo giallo limone abbinata a bermuda bianco candido.



Prima regola, ovunque siate dirette, è quella di non dimenticarsi un capospalla, come il giacchino nero di Isabel Marant oppure una maglia in cotone pesante, come quella a maniche tre quarti di Burberry Brit. A seconda della meta potrete poi scegliere se abbinarci un jeans comodo con risvolto come quello di Marni o osare con la gonna pantalone floreale di Miu Miu. La borsa meglio se capiente e morbida, perfetto il modello firmato Loewe con tracolla nella tonalità del nude, ai piedi un paio di Nike FlyKnit vivaci e sarete pronte per godervi una giornata all’aria aperta.



