Capelli: le ricette per riparare i danni del sole

NO STRESS - Credi che proteggere i capelli al mare sia un'impresa impossibile? Sbagliato! Per evitare che acqua salata, cloro e sole rendano i capelli stopposi, aridi e opachi è molto utile usare regolarmente un olio naturale. Puoi orientarti fra olio di jojoba, che si assorbe con facilità, olio di cocco se ami i profumi dell'estate, burro di karité, olio di argan o germe di grano, prezioso anche per il corpo perché combatte le smagliature della pelle e i segni del tempo. Massaggia l'olio per tutta la lunghezza dei capelli, li renderà più forti e splendenti. Puoi effettuare questa operazione all'inizio della giornata e ripeterla di tanto in tanto. Così i capelli saranno protetti con dolcezza anche durante bagni e tuffi.



BUONE ABITUDINI - Per sciacquare i capelli da cloro e salsedine ti basta una doccia leggera con acqua dolce. Quando ti è possibile, evita di lavare tutti i giorni i capelli con lo shampoo: utilizzando un olio naturale come impacco ti basterà risciacquarli sotto la doccia, a fine giornata, per avere una chioma lucente e sana. Lavare i capelli con eccessiva frequenza tende a inaridirli. In alternativa, acquista in farmacia o in erboristeria uno shampoo per uso frequente: meno aggressivo rispetto ai prodotti normalmente utilizzati, ti sarà utile per tutto l'anno, soprattutto se vai in palestra o in piscina.



LAVAGGIO CORRETTO - Sai che lo shampoo direttamente sui capelli è una pessima abitudine? Copia il modo giusto dai professionisti: versa una noce (non di più!) di shampoo in una ciotola e stempera con acqua tiepida, poi lava i capelli suddividendo il contenuto a più riprese. È importante massaggiare la cute con movimenti circolari e profondi, per poi passare alle lunghezze. Con questo semplice metodo eviterai di stressare i capelli e ti accorgerai che è sufficiente meno prodotto rispetto a quanto utilizziamo solitamente.



IMPACCO NUTRIENTE - Una o due volte alla settimana una maschera nutriente e ristrutturante può contribuire in maniera mirata alla bellezza della tua chioma. Mescola olio d'oliva oppure olio di ricino, mandorle dolci, avocado, ricco di vitamina E, o cocco: puoi aggiungere qualche cucchiaio di yogurt, altamente idratante, miele oppure latte di riso per ottenere un impacco naturale da massaggiare sui capelli umidi. Avvolgi la testa con un foglio di plastica trasparente per mezzora circa, poi sciacqua.



RIENTRO IN BELLEZZA - L'autunno è un periodo difficile per i capelli. Previeni cadute e debolezza con una cura a base di integratori di miglio da effettuare al rientro dalle vacanze. Non sempre conosciuto, questo cereale dalle numerose proprietà viene utilizzato anche per migliorare il piumaggio degli uccelli e possiede un effetto straordinario sui capelli, perché ne migliora forza e lucentezza. È il tempo giusto per dare un taglio alle doppie punte e ai capelli sfibrati: scegli un nuovo look, ti aiuterà a affrontare il rientro con più energia anche psicologicamente. Piastra? No, grazie. Sfrutta le belle giornate per asciugare i capelli al sole e concediti la libertà di una chioma meravigliosamente scompigliata e pazzerella.