Olio d'oliva e miele per capelli luminosi

07:00 - Che sia una folta chioma o un taglio cortissimo, i capelli sono sempre al centro dell’attenzione femminile. Certo, i capelli lunghi richiedono almeno una cura maggiore ed è così che per i trattamenti o impacchi i rimedi della nonna vanno per la maggiore. In un vecchio ricettario di cucina c'erano scritti semplicemente due ingredienti: olio d'oliva e miele.



Mettere in pratica questa ricetta è semplice: bastano tre cucchiai di miele e due di olio d’oliva, da ridurre metà se i vostri capelli non sono troppo secchi, in ogni caso regolatevi al meglio anche in base alla lunghezza dei vostri capelli. Mescolare insieme i due ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo, poi distribuitelo accuratamente sui capelli asciutti, insistendo sulle lunghezze e sulle punte. Usare un guanto in lattice e non arrivare alla cute, ma rimanere sul fusto dei capelli. A questo punto applicare uno strato di pellicola per alimenti, per favorire la penetrazione dell’impacco e lasciare in posa dai 30 minuti alle 2 ore. Sciacquare i capelli e fare almeno due passate di shampoo, insistendo sulla parte in cui era applicato l’impacco. Dalla prima applicazione, proprio grazie alle proprietà emollienti e nutrienti di olio e miele, si potrà notare lucentezza e corposità dei capelli, che risulteranno anche morbidi e setosi.



Inoltre, la piega sarà più semplice e duratura. Si può ripetere anche una volta alla settimana. Ripetendo il trattamento periodicamente si potrà anche eliminare, o prevenire, qualche doppia punta. Anche l’infuso di ortica è semplice da preparare ed è uno di quei consigli che si tramandano di generazione in generazione, contro i capelli sfibrati. Tritare 50 grammi di ortiche fresche e metterle in una pentola con circa 200 millilitri di acqua. Bollire per 15 minuti, filtrare e lasciare raffreddare. Dopo lo shampoo applicare la lozione e massaggiatela con cura. E i capelli torneranno bellissimi.