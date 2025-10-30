Vittoria (Ragusa), 78enne muore dopo essere stato visitato da un infermiere: l'Asp dovrà risarcire la famiglia con un milione di euro

Un 78enne la notte di Ferragosto si sente male, va al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria (Ragusa), dove viene accolto da un infermiere che lo sottopone a elettrocardiogramma, gli somministra un antispastico e un diuretico e congeda il paziente, tranquillizzandolo sul suo stato di salute. Il tutto senza allertare il medico in servizio e senza eseguire i necessari accertamenti che avrebbero fatto emerge che l'uomo aveva un aneurisma dell'aorta addominale, che lo ha portato alla morte poco dopo il rientro a casa. E l'Asp di Ragusa, chiamata in giudizio dalla vedova e dai due figli del 78enne, è stata condannata dal tribunale del capoluogo Ibleo al risarcimento complessivo di quasi un milione di euro.

