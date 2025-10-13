Firenze, viene operato al cervello per un tumore che non c'è: bambino rimane invalido

Lo hanno operato per due volte, nel 2012 e nel 2013, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per una presunta rara forma tumorale al cervello che gli avrebbe provocato sintomi gravi, tra cui crisi epilettiche continue. Nonostante le cure, il bambino è rimasto completamente invalido. Dal processo avviato dai genitori contro l'Azienda ospedaliera, è emerso come il bambino non avesse alcun tumore ma un'infiammazione cerebrale, l'encefalite erpetica. Secondo i giudici, l'intervento chirurgico non andava eseguito e l'invalidità è dovuta "alla responsabilità sanitaria". L'ospedale è stato quindi condannato a pagare circa 3 milioni e 700mila euro di risarcimento alla famiglia.