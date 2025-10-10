Logo Tgcom24
LA DECISIONE

Rigopiano, famiglie delle vittime chiedono un risarcimento da 50 milioni alla Regione Abruzzo

10 Ott 2025 - 17:11
© Ansa

Nel giorno in cui si è aperto l'appello bis del processo sulla tragedia di Rigopiano, le famiglie delle vittime hanno chiesto alla Regione Abruzzo di avviare l'iter per i risarcimenti, che ammontano a 50 milioni di euro complessivi. L'hotel di Farindola fu distrutto otto anni fa da una slavina, causando 29 vittime. I giudici hanno affermato la responsabilità civile della Regione Abruzzo per non aver approvato tempestivamente la "Carta valanghe" e la Corte ha affermato il nesso causale tra l'omissione e le 29 vittime.

