Vicenza, picchia e ferisce la moglie: la figlia di 9 anni chiama la polizia e lo fa arrestare

Scappa di casa a nove anni assieme alla madre e chiama la polizia, facendo arrestare il padre che le maltrattava. È accaduto nella giornata di sabato 7 novembre a Bassano del Grappa (Vicenza), dove gli agenti delle volanti del commissariato hanno arrestato un cittadino marocchino di 51 anni per maltrattamenti in famiglia.
Cosa è successo
Intorno alle 13:40 è giunta la chiamata al 112 da parte della bambina, che con lucidità ha riferito di essere appena scappata di casa insieme alla madre per sfuggire a un'aggressione del padre. La pattuglia le ha rintracciate poco dopo per strada, nei pressi di una scuola. La madre, in evidente stato di shock e in lacrime, presentava ferite alla testa e al braccio destro, ed è stata ricoverata in ospedale.
Secondo quanto ha raccontato la minorenne, l'aggressione sarebbe scaturita durante il pranzo, per motivi futili. L'uomo avrebbe spinto a terra la moglie, facendola sbattere la testa contro il tavolo della cucina. Poi le avrebbe calpestato il braccio. In seguito, avrebbe tentato di scagliare una sedia contro la donna. La bambina si sarebbe quindi frapposta tra i genitori, venendo a sua volta strattonata e spinta via, fortunatamente senza riportare lesioni.
Mentre le vittime sono state affidate alle cure dei medici, gli agenti si sono rapidamente recati nell'abitazione della famiglia, all'interno della quale è stato trovato l'aggressore, in evidente stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche. L'uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee ammettendo la responsabilità degli atti violenti. Altri accertamenti hanno portato alla luce un prolungato contesto di violenze fisiche e psicologiche che durava da anni. Il 51enne - risultato già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia - è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. In attesa dell'udienza di convalida, è stato portato in carcere.