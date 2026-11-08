Vicenza, picchia e ferisce la moglie: la figlia di 9 anni chiama la polizia e lo fa arrestare

Mentre le vittime sono state affidate alle cure dei medici, gli agenti si sono rapidamente recati nell'abitazione della famiglia, all'interno della quale è stato trovato l'aggressore, in evidente stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche. L'uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee ammettendo la responsabilità degli atti violenti. Altri accertamenti hanno portato alla luce un prolungato contesto di violenze fisiche e psicologiche che durava da anni. Il 51enne - risultato già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia - è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. In attesa dell'udienza di convalida, è stato portato in carcere.