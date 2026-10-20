Treviso, 11enne costretto ad alzarsi all'alba per pulire la stalla, insultato e preso a cinghiate: chiesti sei anni per il padre padrone

Tutto è nato per una causalità. Una domanda fatta a uno studente nel giorno della festa del papà. Una risposta inaspettata. Poi la segnalazione della scuola ai carabinieri e l'avvio di una indagine per presunti maltrattamenti che ha portato a processo il padre e la madre di un ragazzo di 11 anni residente in provincia di Treviso. Il ragazzino, secondo quanto emerso nell'indagine, sarebbe stato costretto ad alzarsi ogni mattina all'alba per andare a pulire la stalla delle capre di famiglia, prima di andare a scuola. Secondo gli inquirenti sarebbe stato vittima anche di insulti, minacce e botte. Una storia triste, raccontata sulle pagine della Tribuna di Treviso proprio perché in questi giorni, al termine della requisitoria, il pubblico ministero ha chiesto per il padre del ragazzino una condanna a sei anni di carcere, tre e mezzo invece per la madre.