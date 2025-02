Teramo, bimbo dodicenne chiama il 112: "Aiuto, mamma e nonni ci bastonano"

Le testimonianze dei bambini - Ai poliziotti, scrive Il Centro, il ragazzino ha confermato il racconto fatto via telefono: "Mamma e i nonni materni, che abitano in un appartamento vicino al nostro, ci maltrattano spesso usando un manico di scopa per colpirci", ha dichiarato. Stessa cosa avrebbe detto il fratellino più piccolo che ha raccontato di essere stato colpito il giorno prima a una mano sempre dalla mamma. Agli agenti la donna, secondo quanto indicato nei primi atti, non ha negato di aver colpito il figlio sostenendo di aver usato il manico di scopa con l’intenzione di colpire il più grande che poi si sarebbe spostato facendo così finire il bastone sull’altro. Il padre dei ragazzini, sempre nel corso dell’audizione da parte dei poliziotti e agli atti del fascicolo, ha detto di aver percepito che la compagna era violenta nei confronti dei figli e ma di non aver mai ritenuto di informare le autorità perché in sua presenza non sarebbe mai avvenuto niente. Il padre ora è parte offesa.