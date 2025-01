Cosenza, fratellini in ospedale per lesioni: indagate mamma e nonna

Il primo bambino ad andare in ospedale, lo scorso 19 gennaio, è stato quello di quattro anni che presentava lesioni alle costole e una clavicola rotta. Il piccolo è stato subito dimesso su richiesta della madre e contro il volere dei medici. Il bambino è stato nuovamente ricoverato il 25 gennaio per un'infiammazione ai testicoli dopo essere stato trasferito dall'ospedale di Paola dove era stato accompagnato dalla mamma. Mercoledì sera, i carabinieri, dopo essersi recati nell'abitazione della famiglia del piccolo, hanno preso in carico l'altro figlio al quale è stata riscontrata una frattura pregressa a un braccio. Anche in questo caso, il piccolo, dopo essere stato visitato all'ospedale di Paola, è stato trasferito al nosocomio di Cosenza ed è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgi pediatrica insieme al fratellino.