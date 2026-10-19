Genova, insieme a un amico tenta di buttare giù dalle scale il nuovo fidanzato della ex: arrestati | La vittima si aggrappa alla ringhiera e si salva
L'accusa è di tentato omicidio. L'aggredito è riuscito con mani e piedi a rimanere attaccato alla balaustra
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Un ecuadoriano di 25 anni e un peruviano di 20 sono stati arrestati dalla polizia a Genova per tentato omicidio. I due hanno cercato di buttare giù dalla tromba delle scale il nuovo fidanzato della ex del 25enne. Il giovane aggredito, che ha 20 anni, è riuscito con le mani e anche con i piedi a restare aggrappato alla ringhiera.
La vicenda
Il fatto è accaduto in un appartamento a Rivarolo, quartiere di Genova. Poco prima dell'alba, i due presunti aggressori si sono presentati dall'ex fidanzata del 25enne. Dopo una discussione, i due sono passati alle vie di fatto, tentando di buttare giù dalle scale il nuovo compagno della ragazza.
Nel parapiglia sul posto è arrivata la polizia, che ha bloccato i due e li ha denunciati anche per resistenza. Per il 25enne è scattata, inoltre, la denuncia per maltrattamenti all'ex, che - stando a quanto emerso - lo avrebbe lasciato proprio per il suo comportamento violento.