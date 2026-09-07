Vicenza, negarono la chemio al figlio 14enne per affidarsi al metodo Hamer: "Avrebbero potuto salvarlo" | "Gli diedero farmaci neurotossici"

Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Gianello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024 dopo che i genitori avevano deciso di combattere la malattia con il cosiddetto "metodo Hamer". Lo hanno affermato Antonelli Cirnelli e Franca Fagioli nelle pagine della perizia che era stata loro incaricata dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo gli esperti, se Gianello fosse stato affidato al percorso di cure standard sarebbe potuto essere salvato.