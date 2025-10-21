Vicenza, al via il processo per i genitori di un 14enne morto di tumore: accusati di aver ritardato le terapie | I due: "Ci siamo affidati al metodo Hamer, andate in ospedale"

A Vicenza è il giorno del processo nei confronti di Luigi Gianello e Martina Binotti, accusati di omicidio con dolo eventuale. I due, genitori di Francesco Gianello, morto nel 2024, a soli 14 anni, a causa di un tumore, secondo il pubblico ministero Paolo Fietta, avrebbero ritardato diagnosi e terapie. La coppia si è affidata a lungo tempo a un dottore che seguiva il metodo di Hamer. Come si legge su Airc.it "questo metodo, mai stato sottoposto a una sperimentazione scientifica seria, presuppone che il tumore sia frutto di un conflitto psichico. Rinnega l’uso dei farmaci, provocando ai pazienti che lo seguono gravi ritardi nell’inizio delle terapie e trasformando così tumori curabili in forme incurabili". I genitori di Francesco hanno deciso di rompere il silenzio perché - si legge sul Corriere della Sera a cui hanno rilasciato un'intervista - "non si sono riconosciuti nel racconto di chi li ha dipinti come genitori mostruosi. E per invitare altri a non fare come loro, che si sono fidati di chi crede e diffonde il metodo Hamer".