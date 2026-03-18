Vicenza, la madre del 14enne morto di cancro a processo: "Metodo Hamer? Non lo seguirei più"

"Dopo la radiografia con il contrasto ci era stato consigliato di andare al Rizzoli - ha spiegato l’imputata - e il ricovero a marzo non è stato ben vissuto da Francesco, che non voleva più rimanere lì". Da lì, la revoca del consenso alla biopsia: "Prima ho firmato di getto per consentire l’esame. Poi però mio marito mi ha detto che aveva sentito Penzo e che gli aveva descritto la procedura come invasiva e rischiosa. Per questo motivo sono andata in panico e ho chiesto le dimissioni". A quel punto, i sanitari avrebbero cercato di spiegare ai genitori la gravità della situazione: "Mentre parlavano sentivo i loro discorsi in modo frammentato, avevo recepito parole come "aggressivo, chemio, sarcoma", ma non riuscivo a collegarle tra loro e a rendermi conto di che cosa stesse accadendo", ha detto la madre.