Viaggi aerei, verso l'addio al documento d'identità su voli nazionali e in area Schengen: basterà la carta d'imbarco

Secondo le previsioni circa 51 milioni di viaggiatori dovranno esibire la sola carta d'imbarco sul nostro territorio da qui alla fine dell'anno, 92 milioni in tutto il 2026. Restano però i controlli dei documenti per chi va in un Paese extra Schengen. Inoltre il Viminale avrebbe comunque chiesto ai vettori le verifiche dei documenti per le tratte interne "sensibili" per l'emigrazione irregolare: tra queste ci sarebbe la Francia. E comunque i documenti non vanno lasciati a casa: ci saranno comunque i controlli a campione e poi serviranno per tornare a casa, perché non in tutti gli altri Paesi Schengen c'è questa facilitazione.