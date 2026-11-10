La moglie lo tradisce e il giudice gli ridà la casa ma lui ci ripensa "Ci può vivere con i nostri figli"
Il dirigente medico veneto ha ottenuto l'annullamento della donazione dell'immobile ma non vuole cacciare la ex e i figli: "Non vedo i bambini da oltre due anni, chiedo solo l'affido condiviso"
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Nelle corsie dell'ospedale in cui lavorava, al supermercato, un po' ovunque lo conoscessero, sentiva la gente parlare alle sue spalle. Una situazione andata avanti per anni per un primario veneto, che continua tuttora, dopo aver scoperto i diversi tradimenti della moglie. Il lungo calvario è costato molto al medico, a partire dal divorzio e dal cambiamento di molti rapporti sul piano professionale, ma gli ha assicurato anche una (piccola) rivincita: la giudice del Tribunale di Verona gli ha dato ragione e ha annullato la donazione di un appartamento alla ex moglie proprio perché i tradimenti, avvenuti in ambito lavorativo e diventati di dominio pubblico hanno rappresentato "un’offesa grave all’onore, al decoro e alla dignità del donante", come sostenuto dal suo legale. Nonostante la decisione della giudice, però, per volontà dell'uomo la 52enne e i loro figli continuano a vivere nella casa tornata di sua proprietà: "Voglio che restino lì", riferisce il primario al Corriere della Sera. "Chiedo solo che venga concesso l'affitto condiviso".
La decisione del Tribunale
La sentenza sembrerebbe destinata a fare "la storia", secondo il 53enne, "perché è una cosa più unica che rara che un uomo vinca in casi del genere". Il tradimento in sé non è sufficiente a far annullare la donazione di un appartamento. A fare la differenza è stato il contesto in cui sono avvenute le "plurime relazioni extraconiugali": "Nelle corsie dell’ospedale, ma anche quando andavo al supermercato, sentivo alle mie spalle il vociare della gente. Sono passato per un violento, uno che picchiava le donne, per il corn...". Già, perché durante il procedimento che ha portato al divorzio il professionista ha ricevuto "otto denunce penali, per lesioni personali, maltrattamenti, stalking, furto, rapina... Tutte archiviate, perché il fatto non sussiste", spiega ancora al Corriere.
La scoperta della prima relazione extraconiugale
Tutto è iniziato nel 2021, quando il dirigente medico decide di donare la casa all'infermiera. "La mia era una vita serena, felice, ero completamente dedito alla famiglia e al lavoro. Dopo anni in cui facevo il pendolare, nel 2020 mia moglie e i miei due figli mi raggiungono. Compro casa, e per quella mia precedente faccio un atto liberale a favore di mia moglie". L'anno dopo, però, la scoperta: "Trovo uno screenshot inequivocabile. Quattro anni prima aveva avuto una storia con il primario della clinica dove lavorava come infermiera. Di fronte all’evidenza, lei ammette e va via portando con sé i figli". Un collega che l'uomo, tramite la moglie, aveva anche conosciuto - e "visitato per una colica renale". Sarà proprio la moglie di quest'ultimo, durante una cena aziendale di fine anno, a rivelare davanti a tutti la relazione extraconiugale. "Mia moglie mi aveva parlato di certe voci che giravano sul suo conto. A quel punto avevo chiamato il collega che ovviamente aveva negato tutto. Le ho dato fiducia, sono anche andato a parlare con la direttrice, una suora, della casa di cura. Ero tornato rinfrancato, fiero di aver difeso l’onore di mia moglie".
Divorzio e figli
Dopo la scoperta, spiega ancora al Corriere della Sera il primario veneto, "mi sono picchiato per non picchiare lei. Il giorno dopo sono andato al lavoro e avevo il volto tumefatto. Parte il procedimento che porta alla separazione e poi al divorzio. Nel frattempo scopro altri due tradimenti, con uomini sempre del mondo sanitario. Rapporti consumati anche nell’appartamento che le avevo donato". Nonostante ciò, in quella casa continuano ad abitare l'ex moglie e i figli, che il professionista non può vedere da oltre due anni perché la giudice ha sospeso le visite. "E voglio che restino lì, non li lascio certo per strada. Chiedo solo che venga concesso l’affido condiviso. Se c’è una giudice che ha avuto coraggio, ce n’è un’altra che è più cauta, rimanda le decisioni. Ma io non mi arrendo, se serve scriverò anche a Nordio e al presidente della Repubblica".