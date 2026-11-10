Tutto è iniziato nel 2021, quando il dirigente medico decide di donare la casa all'infermiera. "La mia era una vita serena, felice, ero completamente dedito alla famiglia e al lavoro. Dopo anni in cui facevo il pendolare, nel 2020 mia moglie e i miei due figli mi raggiungono. Compro casa, e per quella mia precedente faccio un atto liberale a favore di mia moglie". L'anno dopo, però, la scoperta: "Trovo uno screenshot inequivocabile. Quattro anni prima aveva avuto una storia con il primario della clinica dove lavorava come infermiera. Di fronte all’evidenza, lei ammette e va via portando con sé i figli". Un collega che l'uomo, tramite la moglie, aveva anche conosciuto - e "visitato per una colica renale". Sarà proprio la moglie di quest'ultimo, durante una cena aziendale di fine anno, a rivelare davanti a tutti la relazione extraconiugale. "Mia moglie mi aveva parlato di certe voci che giravano sul suo conto. A quel punto avevo chiamato il collega che ovviamente aveva negato tutto. Le ho dato fiducia, sono anche andato a parlare con la direttrice, una suora, della casa di cura. Ero tornato rinfrancato, fiero di aver difeso l’onore di mia moglie".