Avvelenate dalla ricina, Gianni Di Vita al pm: "Sì, ho tradito mia moglie"

"Sì, ho tradito mia moglie", avrebbe ammesso al pm Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara, decedute a fine dicembre 2026 per avvelenamento da ricina. A rivelarlo è Il Corriere della Sera, che precisa: "Un'ammissione che Di Vita ha reso con difficoltà, dopo diverse audizioni", aggiungendo anche che l'ex sindaco di Pietracatella (Campobasso) "fa pure il nome dell'amante, ma solo perché la domanda degli inquirenti è netta". Si tratterebbe di una donna "sposata con un uomo ripetutamente interrogato". Qualche giorno fa, fermato all'uscita del cimitero, Di Vita, sempre a Il Corriere, aveva detto: "Non ho mai pensato di essere il bersaglio". Intanto, prosegue l'inchiesta sul giallo della ricina, che resta senza indagati.