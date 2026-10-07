Morte avvelenate da ricina, la procuratrice di Larino: "Improbabile la pista accidentale"

"Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di rilievo su tutte le piste possibili. Quella della accidentalità è, francamente, la più improbabile". Lo ha dichiarato a LaPresse la procuratrice della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, avvenuta a dicembre 2025. La precisazione si inserisce nel dibattito scatenato dalle dichiarazioni di esperti circa l'ipotesi che l'intossicazione possa essere stata accidentale. Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, e la medico legale Benedetta Pia De Luca, che ha eseguito le autopsie, hanno chiarito che gli accertamenti medico-scientifici hanno consentito di stabilire l'intossicazione da ricina, ma non di determinare se l'assunzione sia stata accidentale oppure provocata da terzi.