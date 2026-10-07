Morte avvelenate da ricina, la procuratrice di Larino: "Improbabile la pista accidentale"
"Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di rilievo su tutte le piste possibili. Quella della accidentalità è, francamente, la più improbabile", ha affermato la procuratrice Antonelli
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"Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di rilievo su tutte le piste possibili. Quella della accidentalità è, francamente, la più improbabile". Lo ha dichiarato a LaPresse la procuratrice della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, avvenuta a dicembre 2025. La precisazione si inserisce nel dibattito scatenato dalle dichiarazioni di esperti circa l'ipotesi che l'intossicazione possa essere stata accidentale. Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, e la medico legale Benedetta Pia De Luca, che ha eseguito le autopsie, hanno chiarito che gli accertamenti medico-scientifici hanno consentito di stabilire l'intossicazione da ricina, ma non di determinare se l'assunzione sia stata accidentale oppure provocata da terzi.
"Raccolti elementi su tutte le piste possibili"
Anche l'ex magistrato Antonio Di Pietro, in un'intervista al Corriere della Sera, ha sostenuto che non sia ancora possibile considerare dimostrata l'ipotesi dell'omicidio volontario. La procuratrice Antonelli non esclude dunque formalmente la pista accidentale, precisando che vengono raccolti elementi "su tutte le piste possibili", ma la definisce "francamente, la più improbabile". La valutazione della Procura tiene conto di tutti gli elementi acquisiti nell'attività investigativa, più ampio rispetto ai soli dati medico-scientifici. Il fascicolo aperto all'inizio di aprile dalla procura di Larino resta per duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico, a carico di ignoti. Al momento non risultano persone indagate come possibili responsabili delle due morti.