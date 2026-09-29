Morte per ricina, perquisito lo studio di Gianni di Vita

A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati all'interno dell'ufficio del commercialista che si trova proprio di fronte alla casa dove, nei giorni a ridosso del Natale scorso, Sara e Antonella sono state avvelenate con la ricina. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.