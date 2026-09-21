Uccise con la ricina, gli esperti di Berlino e le tracce sui 131 reperti analizzati: "Chi ha usato il veleno era in casa"

La lente degli investigatori ora si è concentrata sulla cena del 23 dicembre, come riporta Il Messaggero. In quel momento, attorno alla tavola erano sedute la donna di 50 anni, il marito Gianni Di Vita e la figlia minore 15enne. La maggiore era invece fuori con le amiche. Proprio dopo quel pasto Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita avrebbero iniziato a manifestare i gravi sintomi gastrointestinali che, poche ore dopo, le hanno portate alla morte. Anche Gianni Di Vita, ex sindaco di Pietracatella, era stato ricoverato sebbene fosse in condizioni molto meno critiche della moglie e della figlia. Le analisi successive a cui si è sottoposto non hanno rilevato tracce di ricina nel suo sangue.