A "Morning News"

Avvelenate con la ricina, il papà di Antonella: "Giornata risolutiva? Penso di si"

A "Morning News" le parole di Salvatore Di Ielsi sui nuovi accertamenti: "Ho sempre fiducia ma.."

01 Set 2026 - 11:32
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Dopo otto mesi di accertamenti potrebbero essere vicine al punto di svolta le indagini sul duplice omicidio di mamma e figlia avvelenate con la ricina dopo una cena in casa a Pietrcatella (Campobasso). "Penso possa essere una giornata risolutiva", ha detto a "Morning News" il papà di Antonella di Ielsi, morta insieme alla figlia 15enne Sara Di Vita.

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Nelle ultime ore la Procura di Larino avrebbe raccolto elementi decisivi tanto da aver ristretto il cerchio dei sospettati a soli quattro soggetti avvicinando il momento dell'iscrizione di una o più persone nel registro degli indagati. Sui nuovi accertamenti condotti da esperti arrivati dalla Germania che mirano a fare luce sulla sostanza letale utilizzata per il delitto, Salvatore Di Ielsi spiega: "Se non è regina..è un re, penso che qualcosa troveranno". 

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"Ognuno deve fare il suo lavoro ma solo un esperto può considerare se è risolutivo o meno, io non posso capirlo", prosegue il papà di Antonella che spiega di nutrire fiducia nelle attività svolte nelle ultime settimane. Ma prima di congedare l'inviato avverte: "Ho avuto sempre fiducia ma all'ultimo può succedere qualcosa di diverso".

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