Avvelenate con la ricina, il papà di Antonella: "Giornata risolutiva? Penso di si"

"Ognuno deve fare il suo lavoro ma solo un esperto può considerare se è risolutivo o meno, io non posso capirlo", prosegue il papà di Antonella che spiega di nutrire fiducia nelle attività svolte nelle ultime settimane. Ma prima di congedare l'inviato avverte: "Ho avuto sempre fiducia ma all'ultimo può succedere qualcosa di diverso".