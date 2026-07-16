Avvelenate con la ricina, la polizia tedesca a Pietracatella per nuove ispezioni

Dai verbali contenuti negli atti della Procura emergono nuovi dettagli sui pasti consumati dalla famiglia nei giorni precedenti ai due decessi. Gianni Di Vita spiega che la sera del 23 dicembre è stata l'unica situazione in cui ricorda di aver cenato da solo insieme alla moglie e alla figlia Sara ma senza la primogenita, Alice. "Ma non ricordo assolutamente cosa abbiamo mangiato, aveva preparato mia moglie", sono le parole rese dall'uomo e riportate da "Morning News". E sul pranzo della Vigilia di Natale prosegue: "Siamo stati a pranzo dalla famiglia di mia moglie, eravamo una decina di persone a tavola e nessuno si è sentito male al di fuori di me, mia moglie Antonella e mia figlia Sara". Parole simili a quelle riferite sulla cena della Vigilia celebrata a casa della madre di Gianni Di Vita.