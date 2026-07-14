Accertate le cause della morte, rimane da definire come il veleno sia stato fatto assumere dalle due donne. E soprattutto chi le abbia intossicate mortalmente. Sulle modalità, per quanto la via orale sia stata definita "la più probabile", nemmeno l'autopsia è riuscita a diradare le nubi. Anche perché non è nemmeno noto se la tossina fosse stata mescolata a un alimento o dentro un liquido poi bevuto. Per tentare di stringere ulteriormente il campo, diversi specialisti - tra cui esperti tedeschi del Robert Koch Institut di Berlino - analizzeranno i 70 alimenti sequestrati nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, oltre a indumenti, mobili e altri oggetti dell’abitazione.