Avvelenate con la ricina, il giallo continua: gli inquirenti convocano amici di famiglia

Quello di mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina sembra destinato a rimanere un giallo insoluto ancora per diverso tempo. A ormai quasi sei mesi dalla morte della 50enne Antonella Di Ielsi e della 15enne Sara Di Vita, in questura a Campobasso gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti, vengono sentiti anche alcuni amici di famiglia. L'obiettivo è far luce sulle dinamiche che hanno coinvolto la famiglia Di Vita, non solo all'interno delle quattro mura dove le due donne sono state avvelenate durante i pasti prima dello scorso Natale.