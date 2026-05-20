Morte avvelenate a Pietracatella, indagini nei cellulari delle vittime su eventuali loro ricerche sulla "ricina"
L'obiettivo degli inquirenti è capire se a tentare di trovare notizie in Rete sulla sostanza letale siano state Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, decedute dopo Natale
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Gli investigatori, al lavoro sul giallo di Pietracatella (Campobasso), cercano di capire se, a cercare in Rete notizie sulla ricina, siano state le stesse donne poi morte avvelenate, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia. E' quanto emerge dalla convocazione delle parti offese e degli indagati per venerdì 22 maggio, in questura, a Campobasso, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, pc e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di famiglia.
L'obiettivo degli investigatori
La procura, nel dettaglio, chiede di estrapolare da ciascun apparato dati utili per accertare "rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina da parte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi"; e poi estrapolazione delle chat intrattenute tra mamma e figlia, poi decedute, inerenti la patologia da ricina affrontata in casa e in ospedale tra il 25 e il 28 dicembre. Viene anche chiesta l'estrapolazione di tutti i dati "relativi ai rapporti con familiari, parenti e amici, da identificare, da parte dei possessori degli apparati" per accertare fatti e circostanze idonee a ricostruire le abitudini di vita, i rapporti interpersonali delle vittime; estrapolazione di dati relativi alla presenza di documenti, note, pagine di diario, missive inerenti a eventuali patologie sofferte dalle vittime e non conosciute". Infine, si cercano foto, navigazioni in internet, registrazioni vocali, posizioni dei dispositivi e molti altri dati. Il periodo di ricerca indicato dagli investigatori è molto ampio: dalla prima accensione dei dispositivi al giorno del loro ultimo utilizzo.
Gli accertamenti tecnici
I nuovi accertamenti tecnici non ripetibili su telefoni e computer saranno effettuati da personale dello Sco, delegato dalla Procura di Larino. Gli esperti informatici dell'Anticrimine dovranno estrarre i dati dai 7 dispositivi elettronici prelevati nella casa della famiglia Di Vita il 4 maggio (due iPhone, due modem, un tablet, un pc portatile e due Samsung e Redmi). Alle operazioni potranno partecipare gli indagati e le parti offese con i loro legali e consulenti. Lo Sco avrà poi 60 giorni di tempo per consegnare il lavoro.
Capo Squadra Mobile: "Diverse ipotesi, lasciateci lavorare"
Sempre più fitto il giallo di Pietracatella. "Stiamo lavorando, lasciateci lavorare". Sono le poche parole pronunciate dal capo della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano ai giornalisti che hanno chiesto aggiornamenti sulla morte, dopo Natale, di madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. "Rimangono varie ipotesi, per il resto no comment", si è limitato a dire l'investigatore di fronte alle domande sulle indagini, fatte a margine di una conferenza stampa in questura.
"Non posso parlare", ha detto ancora Graziano che poi si è soffermato sul lavoro svolto in queste settimane dagli agenti. "Conoscete l'impegno per le indagini su Pietracatella, ma contemporaneamente lavoriamo anche su tutto il resto". Gli è stato chiesto se si indaga anche per terrorismo: "Per me è escluso", risponde. Quando si concluderanno le indagini? "Magari lo sapessi".