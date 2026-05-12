Campobasso, morte avvelenate con la ricina: privilegiata la pista familiare

Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Al momento è questa l'idea principale degli inquirenti che stanno indagando sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della Squadra Mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.