Due i principali sospettati

Campobasso, morte avvelenate con la ricina: privilegiata la pista familiare

Gli interrogatori si sono concentrati sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi e delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate

12 Mag 2026 - 12:05
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Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Al momento è questa l'idea principale degli inquirenti che stanno indagando sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della Squadra Mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.

Proseguono gli interrogatori

 Si incrociano le dichiarazioni rese dai testimoni e in diversi casi sarebbero emerse contraddizioni. Sempre dalle stesse fonti si apprende anche che serviranno ancora alcune settimane per poter tirare le prime conclusioni dell'indagine. Fino a sabato 16 maggio proseguiranno gli interrogatori in Questura mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietracatella alla ricerca di tracce della ricina.

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