PROSEGUONO LE INDAGINI a Campobasso

Morte avvelenate dalla ricina, nuovi interrogatori dei parenti delle vittime

A breve verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietracatella

18 Mag 2026 - 13:21
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In questura a Campobasso sono ricominciati gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta della mamma e della figlia morte avvelenate a causa della ricina. La squadra mobile ha sentito alcuni parenti di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne decedute nel dicembre scorso. Nel pomeriggio verrà riascoltato l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietracatella. Non è stato ancora fissato, invece, il nuovo interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Proseguono, intanto, gli accertamenti degli investigatori sulle chat andate avanti per mesi in rete sul tema ricina. Gli inquirenti lavorano per capire se possano essere rilevanti o meno per l'inchiesta. 

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